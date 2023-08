Vybrat si to správné jízdní kolo trvá Čechům v průměru tři měsíce a proces to může být tak bolestivý, že část z nich své cyklistické ambice v průběhu cesty vzdá. Vyplývá to z dat chytrého srovnávače Outfindo, který se snaží proces výběru pomocí umělé inteligence usnadnit a desítky technických parametrů laikům přeložit do lidského jazyka. Podobná, ne-li horší situace ale podle zakladatele a bývalého cyklistického závodníka Jana Matějů panuje i u dalších typů produktů, zejména u elektroniky. Právě tímto směrem nyní se svým start-upem expanduje a nabírá další miliony od investorů.

