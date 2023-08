Rostoucí ceny rezidenčních nemovitostí jsou v poslední době stále větší téma a není se čemu divit. Podle dat Eurostatu vzrostly ceny rezidenčních nemovitostí za posledních 15 let o dechberoucích 114 procent, na více než dvojnásobek.

Je to smutný výsledek. V průběhu let 2008 až 2022 činil průměrný roční růst nominální mzdy 4,2 procenta, zatímco u cen bydlení to bylo 5,8 procenta. Průměrný Čech je tedy dnes při pořizování svého bydlení chudší než před 15 lety. Ceny rezidenčních nemovitostí se především v poslední době naprosto vymknuly kontrole a odpoutaly se od jakékoliv reálné hodnoty. Jen za poslední dva roky narostla cena (nikoliv hodnota) o 40 procent. Česká národní banka odhaduje, že nemovitosti jsou pro domácnosti nadhodnocené o více než 50 procent. Přeloženo do korun: byt za šest milionů korun by měl reálně stát o dva miliony méně. A to je propastný rozdíl.