Z ukrajinských uprchlíků, kteří do Česka přišli po vypuknutí válečného konfliktu, navštěvoval téměř každý třetí jazykový kurz. Počet těch, kteří se obstojně domluví česky, se tak za poslední rok zdvojnásobil. Přesto to nestačí. Podle výzkumu společnosti PAQ Research by řada z nich mohla dělat kvalifikovanou práci ve svém oboru, ale kvůli jazykové bariéře dosáhne jen na pomocné práce. Ministerstvo práce teď proto hledá cesty, jak výuku zpřístupnit více lidem.

