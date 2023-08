Dojeli osmnáctí, poslední ze všech týmů, tři vyčerpaní muži a dvě dívky, jedna s krvácejícím kolenem. Přesto na ně byl minulý týden v ulicích skotského Glasgow neskutečný pohled. Zvlášť na obě dívky. Vypadaly jako ostatní účastnice desetidenního světového šampionátu v cyklistice, měly dresy, aerodynamické přilby, superrychlá speciální kola… Jen měly v televizní grafice u svých jmen vlajku Afghánistánu – země, ve které dívky nesmí sportovat, nesmí ani studovat, mnohé nesmí bez doprovodu muže ani vyjít na ulici. Dvaadvacetiletá Mina a o dva roky starší Arefa reprezentovaly zemi, kde by se žena nemohla jen tak převléknout do cyklistického dresu a vyjet si na kole, a pokud by to udělala, hrozilo by jí veřejné bičování.

Byl to velmi nepravděpodobný obrázek, když dvě afghánské dívky projížděly cílem závodu, kterého se účastnili nejlepší cyklisté světa. Nepravděpodobný, ale skvělý.