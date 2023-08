Pokud má policie podle Centra pro výzkum veřejného mínění důvěru 75 procent Čechů, pak se zdá, že dotazníková akce probíhala mezi „šťastlivci“, kteří s muži a ženami zákona nikdy nic do činění neměli. Případně se báli odpovědět po pravdě. Protože „co kdyby je někdo odposlouchával a oni z toho měli nějakou nepříjemnost“.

Ne, nejde o kritiku CVVM ani o to, že by policie kohokoliv odposlouchávala jen tak. Nicméně přímý zážitek s policejní služebnou bývá naprosto tristní, a to i v případě nejčastější majetkové kriminality (vloupání, kapesní krádeže apod.), kde je současně objasněnost nejnižší. A kde se policisté zajímají hlavně o to, zda je ukradený majetek pojištěný, protože vědí, že stejně nikoho nenajdou, tudíž nemá cenu se trápit se sepisováním hlášení, případně ztrácet čas empatií k poškozenému, natož hledáním viníků.