Banky a stavební spořitelny během minulého měsíce poskytly klientům hypoteční úvěry za 11,4 miliardy korun. Oproti červnu to znamenalo pokles ve výši 18 procent. To na první pohled působí jako velký pokles. Podstatné ale je, že červenec bývá pravidelně jedním z nejhorších období roku. Kdyby se tedy data o tento vliv očistila, byl by objem hypoték meziměsíčně dokonce o něco vyšší. Z pohledu klientů je pozitivní, že průměrná úroková sazba, za kterou finanční domy peníze půjčovaly, byla nejnižší za poslední rok. A ze současně stále vysokých hodnot zřejmě bude klesat i nadále.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se