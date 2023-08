Výraz „whataboutismus“ je do češtiny těžko přeložitelný, ale jeho význam je obecně srozumitelný. Své vlastní chyby, omyly či provinění se politici a jejich příznivci snaží popírat poukazováním na hříchy druhé strany. A to, co v USA nyní předvádějí republikáni a stoupenci jejich exprezidenta Donalda Trumpa, se „whataboutismu“ hodně podobá.

Na Trumpa míří od pondělí už čtvrtá trestní žaloba, tentokrát za snahu zvrátit výsledky prezidentských voleb 2020 ve státě Georgie. Reakce republikánů je už standardní, všechna obvinění odmítají jako znásilněnou, „zpolitizovanou justici“ současné demokratické administrativy a naopak sami žalobně ukazují na prezidenta Joea Bidena.