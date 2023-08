Upozorňujeme, že dne… Tak obvykle začíná sdělení obecního rozhlasu, po kterém zpravidla následuje hudební vložka dechovky. Dodnes je to nejčastější komunikační nástroj řady obcí. A z hlediska stálých obyvatel rovněž nástroj nejjednodušší a nejdostupnější. Člověk hned ví, co se děje a kam má přijít.

Víkendový návštěvník může s nelibostí poznamenat, že výstavu největšího tuřínu není nutné avizovat v sobotu v osm ráno, kdy má každý „slušný“ příslušník kavárny kteréhokoliv města ještě půlnoc. To je ovšem nejmenší problém sdělování informací prostřednictvím cca 130 let starého Marconiho vynálezu. Horší je, že se podobným způsobem, nebo například prostřednictvím místních zpravodajů tištěných na papíře, sdělují i zásadní věci včetně potenciálního vyvlastnění. A to v době digitalizace státní správy, datových schránek, e-mailů, telefonů a všeobecné dostupnosti.