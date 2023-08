Většina Čechů ho zná jako moderátora diskusních pořadů nebo vysokoškolského pedagoga, Václav Moravec je ale také popularizátorem umělé inteligence. Spolu s týmem z iniciativy prg.ai usilují mimo jiné o přesah AI do oblasti školství, vědy, žurnalistiky i do společnosti. „O technologiích bychom měli být vzděláváni, měli bychom o nich vědět co nejvíce. Systém školství totálně zaspal. Promeškáváme důležitý čas, abychom se umělé inteligenci přizpůsobili. Aby pro nás transformace byla co nejméně zraňující,“ hodnotí pronikání AI do českého prostoru.

Jak se z novináře stane zároveň vizionář v oblasti AI?

V roce 2015 jsem psal pro naše studenty knížku Proměny novinářské etiky. Tehdy jsem narazil v anglicky psaných článcích a v prvních monografiích na pojmy automatizované žurnalistiky. Nebyl jsem si jistý správným překladem některých výrazových rámců, proto jsem šel za Michalem Pěchoučkem z katedry počítačů Fakulty elektrotechnické a Centra umělé inteligence, abych se poradil. Přitom mě napadlo, jestli by nestálo za to jít do nějakého společného výzkumného grantu. Tehdy jsem vytušil, že AI bude pro žurnalistiku zásadní změnou.