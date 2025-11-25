Proč mě pan prezident ještě pořád nejmenoval premiérem? Otázka, kterou od Andreje Babiše a řady jeho příznivců slyšíme po celý listopad. Odpověď najdeme v porovnání časových os po volbách 2021 a 2025 a v přístupu kandidátů na post premiéra.
Předchozí volby do Poslanecké sněmovny skončily 9. října 2021. Petr Fiala byl premiérem jmenován 28. listopadu. Jeho vláda byla jmenována 17. prosince. Letošní volby do sněmovny skončily 4. října. Uplynul tedy stejný čas a na jmenování se ještě bude čekat, ani nevíme jak dlouho.
Co se dočtete dál
- Jakou roli hraje střet zájmů při jmenování premiéra.
- Jakou veřejnou informaci požaduje prezident před jmenováním.
- Jak nominace kontroverzních ministrů ovlivňují proces jmenování.
- Jak budou volby a chování Babiše vnímány domácí i zahraniční veřejností.
