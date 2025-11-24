V posledních dnech jsou média plná pět let starého, za jiných okolností možná již polozapomenutého nálezu Ústavního soudu, který jako ústavně souladnou v účinnosti ponechal starší novelu zákona o střetu zájmů.
„Mluvili jsme o usnesení nějakých orgánů,“ řekl novinářům na hradním nádvoří předseda hnutí ANO, aspirující na nového ministerského předsedu, v polovině listopadu po schůzce s prezidentem republiky.
Hrad v tiskové zprávě uvedl, že šlo o nález Ústavního soudu z roku 2020. A novináři vyhledali a doplnili, že posuzoval ústavnost zpřísňující novely zákona o střetu zájmů vůči členům vlády, přezdívanou lex Babiš. Jak v titulku svého článku jen pár dní poté výstižně uvedl Marek Pokorný z Hospodářských novin, „nález Ústavního soudu, který vytáhl prezident na Babiše, se týkal už jeho dřívějšího střetu zájmů.“
Co se dočtete dál
- Jaké závěry obsahuje pět let starý nález Ústavního soudu.
- Co nález říká o povinnostech prezidenta při jmenování předsedy vlády a ministrů.
- Jak nález souvisí s tzv. lexem Babiš a se zrušenou či ponechanou novelou zákona o střetu zájmů.
