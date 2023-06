Občas se člověk musí při zprávách o tom, co vláda chystá, štípnout. To aby uvěřil, že nespí a to, co vidí, není jen zlý sen. Třeba jako nyní, když zjišťujeme, že ministerstvo financí chce v rozpočtu na příští rok seškrtat prostředky na vědu a výzkum o 10 (slovy deset) procent. Jistě, šetřit se musí, ale proč proboha nejvíc zrovna tady?!

Nahlédněme do programového prohlášení vlády. „Věda, výzkum, vývoj a inovace jsou jednou ze zásadních investic do budoucnosti naší země, její prosperity a konkurenceschopnosti, kvality života všech jejích obyvatel i soudržné a zároveň odolné společnosti.“ Zlatá slova, pravda pravdoucí. Jak s tím jde dohromady skutečnost, že zrovna věda a výzkum mají odnést škrty nejdřív a nejvíc, to asi vědí jen na ministerstvu financí.