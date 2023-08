Kdy jsem se naposledy česal? To jsem byl ještě kluk, tvrdí Javier Milei. Muž, který má blízko k tomu, aby stanul v čele Argentiny, jedné z klíčových zemí Jižní Ameriky, o své vlasy nedbá. Naopak velmi mu záleží na tom, aby co nejvíc zmenšil roli státu a státem vynucovaných pravidel. „Jediná práva, za která bojuju, jsou právo na život, na svobodu a na soukromé vlastnictví. Vše ostatní je ideologickým konstruktem,“ prohlásil.

Milei sám sebe nazývá anarchokapitalistou – požaduje tedy maximální posílení osobní svobody na úkor moci státu. Tento bývalý učitel tantrického sexu bývá často označován také za ultraliberála. Pokud se stane prezidentem Argentiny, chce dramaticky snížit státní výdaje. Vše podle něj vyřeší trh – Milei by tak chtěl zavést i možnost volného nákupu a prodeje lidských orgánů, mluvil i o možnosti volně prodávat a kupovat děti. Argentinskou centrální banku by prý jako prezident „vyhodil do vzduchu“. A místní měnu peso by nahradil americkým dolarem.