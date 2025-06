Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO s 32 procenty hlasů před koalicí Spolu tvořenou ODS, TOP 09 a lidovci, která by získala 21 procent. Vyplývá to z květnového průzkumu agentury Median. Rozšířená kandidátka SPD si polepšila na 13,5...

12. 6. 2025 ▪ 2 min. čtení