Europoslanec ODS Alexandr Vondra má, vzhledem ke své politické zkušenosti a rozhledu, stále schopnost pojmenovat problém jednoduše a jasně. Tedy když se skutečně zamyslí nad tím, co říká a netrousí nesmysly, jakože za páteční výpadek proudu na velké části českého území mohla klimatická politika Evropské unie. Vondra teď přesně vystihl problém, který má evropská pravice. Kvůli tomuto problému je jen málo pravděpodobné, že by v dohledné době mohla dominantním způsobem ovlivňovat dění v EU. I když by k tomu, čistě matematicky, mohla mít dostatek hlasů.

„Mají IQ tykve,“ prohlásil Vondra velmi lapidárně o svých pravicových spojencích v Evropském parlamentu. Reagoval tak na jejich výzvu vyslovit nedůvěru předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, a tím odvolat komisi jako celek. Europoslanci o tom budou hlasovat ve čtvrtek. Za výzvou stojí rumunská strana AUR, která je stejně jako česká ODS v Evropském parlamentu členem konzervativní frakce ECR. IQ tykve tedy podle Vondry mají blízcí spojenci jeho vlastní strany.

