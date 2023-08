Spolek Milion chvilek pro demokracii začal protestovat proti praktikám spojeným s vládnutím kabinetu Petra Fialy. Když spolkneme jízlivou poznámku, že nejvíce překvapující na této zprávě je to, že dotyčná organizace ještě existuje, můžeme konstatovat, že demonstrace proti ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi z ODS je dalším varováním pro pětikoalici. I aktivní lidé, kteří dělali vše pro to, aby se současná vláda demokratických stran dostala k moci a odstavila populisty a extremisty, a měli by tedy být jejími největšími fanoušky, začínají být některými úkazy Fialova vládnutí znepokojeni. Či spíše znechuceni.

V kancelářích premiéra a šéfů ostatních vládních stran by měly blikat všechny červené kontrolky.

Zbývá vám ještě 80 % článku