Tomáš Budník, někdejší topmanažer skupiny PPF a spolupracovník finančníka Petra Kellnera, buduje už čtvrtým rokem skupinu Thein – konglomerát firem zaměřených na železniční dopravu, průmysl, energetiku a IT. To vše dává třiapadesátiletému podnikateli unikátní vhled do dění v tuzemském strojírenství.

Budník vidí situaci velmi kriticky. V rozhovoru pro HN říká, že se po pandemii snížil tlak na produktivitu, pracovní nasazení lidí zvolnilo a zhoršilo se také prostředí pro podnikání a inovace. A zatímco firmy bojují s růstem cen a nedostatkem pracovníků, stát dělá málo pro digitalizaci, úspory a snížení rozpočtových schodků.

