Jeden z nejkontroverznějších filantropů na světě má za sebou významné období. George Soros, který se tento měsíc dožil 93 let, a zanedlouho to bude rok, kdy předal vedení své nadace Open Society Foundations svému 37letému synovi Alexovi. A vzhledem k jeho mezinárodnímu postavení, intelektuálním zájmům a energické angažovanosti ve světovém dění by tedy mohl nastat vhodný čas, aby se začal zamýšlet nad svým odkazem.

Když jsem se s ním před devíti lety setkala naposledy, dědictví bylo nicméně to poslední, na co myslel. Místo toho se zajímal o směřování východní Evropy, o budoucnost Evropské unie, o osud Romů, o Myanmar, Rusko či o Mezinárodní trestní soud. Znepokojovala ho krize globálního kapitalismu a rostoucí rozdělení americké společnosti. Neměl absolutně žádný zájem zabývat se tím, jaké přesně po sobě zanechá dědictví.

Od té doby se situace změnila. Někteří politici ho pravidelně označují za ztělesněného ďábla, dokonalého nepřítele, proti němuž je snadné prosadit se jako populista, autoritář, antiglobalista a konzervativec.

