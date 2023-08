Zejména start-upy už řadu let volají po nastavení jasných pravidel pro zdanění zaměstnaneckých akcií. Vidina, že by se z klíčových pracovníků díky tomu mohli stát milionáři, by jim pomohla k lákání nových posil. S návrhy podnikatelé zatím u politiků naráželi. Teď se však situace změnila – jeden návrh chystá vláda, další připravuje bývalý ministr průmyslu a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Zbývá vám ještě 80 % článku