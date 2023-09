Mnichovský energetický start-up Tado nenabízí v zásadě nic revolučního, co by neposkytovali i jiní výrobci. Jeho systém pro energetický management domácnosti však v sobě kombinuje hned několik technologií, které umožňuje uživatelsky přívětivě řídit. To zvyšuje komfort, šetří peníze a v celku představuje dobrou nabídku, hodnotí německý ekonomický deník Handelsblatt. Firma, ve které drží podíl i ČEZ, aktuálně zvažuje vstup na burzu.

Zakladatelé v čele s Christianem Deilmannem původně chtěli poslat Tado na frankfurtskou burzu už loni. Plánovali při tom využít takzvanou Special Purpose Acquisition Company (SPAC), kdy firma vstoupí na akciový trh prostřednictvím už existující schránkové firmy. Recese, inflace, rostoucí úrokové sazby a válka na Ukrajině ovšem ukončily euforii kolem SPAC a v Tadu nakonec záměr odpískali. Respektive dočasně uložili k ledu.

