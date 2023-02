Společnost ČEZ v minulosti snila o velkolepé expanzi na jihovýchod Evropy i jinam. Po neblahých zkušenostech však postupně vycouvala nejen z Balkánu, ale i z většiny dalších zahraničních angažmá ve velké energetice. Pokud dnes investuje v cizině, omezuje se spíš na oblast větrných elektráren či energetických služeb.

To je v kontrastu s tím, že společnost má aktuálně k dispozici zhruba 6,2 miliardy korun připravených nasypat do perspektivních start-upů. Peníze sice teoreticky mohou směřovat i do Česka, zkušenosti z minulosti však ukazují, že více příležitostí v této oblasti se nachází v západní Evropě či Izraeli. Vyhledat nové příležitosti má za úkol vlastní investiční fond Inven Capital, od jehož založení letos uplyne deset let. Fond zároveň s nově poskytnutými 50 miliony eur od Evropské investiční banky (EIB) naplno rozjíždí druhou investiční periodu ve své historii.