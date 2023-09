Vypadalo to až neuvěřitelně. Milion korun na opravu baráku bez jakýchkoliv podmínek. Stačí vypsat žádost, poslat a pak přijdou peníze.

Jenže propagace programu „Oprav dům po babičce“ by se měla dostat do učebnic marketingu, konkrétně do kapitoly „Jak to nedělat“. A celou komunikaci moc nevylepšil ani ministr životního prostředí Petr Hladík, do jehož resortu program spadá. Citujme z podcastu HN: „Vycházíme ze stávajícího veleúspěšného programu Nová zelená úsporám, který funguje přes všechny vlády od roku 2009 a nikdy tyto omezující podmínky neměl. A to z jednoho důvodu. Cílem je zateplit, renovovat dům a snížit výdaje na energie a také pomoci klimatu, pomoci dostát našim klimatickým závazkům.“ Není divu, že s takovou všeobjímající zelenou legendou doznal program změn, že se podmínky zpřísnily, a nově tak bude určen jen pro ty, kteří žádnou jinou nemovitost nemají.

