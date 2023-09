Filmové či jiné dílo se může stát mocným marketingovým nástrojem. Dokazuje to nový komediální satirický film Barbie americké režisérky Grety Gerwigové. Jde o letos největší kasovní trhák, který zatím vynesl přes 1,3 miliardy dolarů. Současně znamená požehnání pro německého výrobce sandálů a kosmetiky Birkenstock. Zasloužila se o to scéna na konci filmu, kde se hlavní hrdinka ztvárněná herečkou Margot Robbie přezouvá ze střevíčků na vysokém podpatku do pohodlných sandálů značky Birkenstock.

To stačilo, aby se lidé vrhli do obchodů a model růžové barvy předvedený ve filmu zcela vykoupili.

Pantofle Birkenstock se objevily ve filmu Barbie. Foto: Birkenstock

Film Barbie se podle německého listu Handelsblatt postaral o bombastickou reklamu v tom nejlepším čase – v době, kdy se Birkenstock chystá poprvé veřejně nabídnout své akcie (balík v rozsahu 10 až 15 procent) na Newyorské burze cenných papírů (NYSE).

