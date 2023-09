Aktuální analýza Bank of America odhaluje, že nikdy v historii neklesly americké státní dluhopisy tři roky v řadě. Letos k tomu mají pořádně nakročeno. Po lehkém minusu v roce 2021 zasáhla americké vládní cenné papíry v roce 2022 vlna inflace a zvyšování úroků a výsledkem byla nejhorší ztráta od vzniku Spojených států. V letošním roce se čekalo, že klesající inflace konečně povzbudí ceny vládních cenných papírů. Zatím k tomu nedochází a podobný vývoj provází evropské i další státní dluhopisy včetně těch českých.

Uvedený vývoj nabádá k zamyšlení, proč se tak děje. Na prvním místě se nabízí vysvětlení pokračující přísnou měnovou politikou Fedu a ECB. Svůj vliv má určitě i snížený apetit Číny a dalších zemí s kladnou obchodní bilancí se Západem po zkonfiskování ruských devizových rezerv v roce 2022. Hlubší a zároveň dlouhodobější příčinou může být nedůvěra kupujících v udržitelný vývoj státních financí. Po covidu vlády po světě i u nás jako by přepnuly do nového režimu, kde stará pravidla neplatí a budoucnost neexistuje.

Řada faktorů ukazuje na pokračování velkých státních výdajů, které budou živit zvýšenou inflaci i nadále. Kupříkladu podle agentury Bloomberg vzrostla v USA podpora odborů na úrovně, které jsme naposledy viděli v 70. letech minulého století, tedy éry vysoké inflace. Na pozadí tohoto vývoje může stát i generační obměna. Moc postupně přebírají mileniálové a ti mají jiné preference než generace X.

Jak uvádí Neil Howe v knize The Fourth Turning is Here, hodnoty každé generace jsou formovány událostmi v době svého dospívání. Mileniálové v tomto období zažili útok na New York, velkou finanční krizi, evropskou dluhovou krizi nebo migrační vlny. Podle Neila Howa „mileniálové nevyhledávají riziko, ale jistotu. Ne spontánnost, ale plánování. Ne volný trh pro všechny, ale pravidly svázanou komunitu rovných.“ S nástupem této generace k moci lze očekávat vtělení jejich postojů do politiky, včetně té rozpočtové. Pro investici do státních dluhopisů to není moc dobrá zpráva.