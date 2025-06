Rumunsko prochází klíčovým obdobím. Vítězství liberálního prezidenta Dana umožnilo zformování proreformní vlády pod vedením Ilieho Bolojana, kterou čeká nevděčný úkol – radikální konsolidace veřejných financí. Nečinností by Rumunsko riskovalo finanční krizi. Ta by si korekci obrovských ekonomických nerovnováh vynutila tak jako tak.

Pohár trpělivosti investorů pomalu přetéká. Rumunské státní eurobondy se obchodují za stejných podmínek jako dluhopisy Turecka a bylo i hůře. V loňském roce se deficit rumunských veřejných rozpočtů vyšplhal na 9,3 procenta HDP a deficit běžného účtu na 7,6 procenta HDP. Oba deficity mají přitom strukturální charakter a nezmizí mávnutím čarovného proutku hospodářského oživení.

Nutnost zatáhnout za záchrannou brzdu si v Rumunsku uvědomuje většina politické scény, a proto bylo zformování nové vlády podmíněno schválením konsolidačního balíčku v rozsahu přes dvě procenta HDP. Většina opatření by měla být implementována již v následujících týdnech s cílem snížit letošní deficit rozpočtu pod osm procent HDP a pod sedm procent HDP v roce příštím. To by mělo prozatím uchlácholit investory a eliminovat možnost finančních sankcí ze strany EU z důvodu nečinnosti v rámci plnění závazku udržovat zdravé veřejné finance.

Přitom ani tento balíček nebude stačit a další úsporná opatření budou muset přijít v budoucnu, kdy se politická podpora bude hledat ještě hůře než nyní. Koaliční dohoda proto předjímá rekonstrukci vlády v roce 2027, kdy by měl Bolojana ve funkci premiéra vystřídat zástupce sociálních demokratů.

Dále bude pravděpodobně nutné posílit dopad konsolidačního balíčku změnou kurzové a měnové politiky. Rumunsko dlouhodobě udržuje de facto fixní kurz měny vůči euru, který v uplynulých letech spolu s vysokým nominálním růstem mezd a příjmů umožnil nárůst kupní síly rumunských domácností na úroveň srovnatelnou s Maďarskem.

Růstu blahobytu teď však bude na několik let konec. S balíčkem nebo bez. Rumunsko čeká krev, pot a slzy a i vítězství bude mít pro většinu Rumunů pachuť prohry.