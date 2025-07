Krátce po vítězství v nervy drásajících prezidentských volbách je Nicușor Dan v Rumunsku oslavován jako muž, který zachránil zemi před ruským vlivem a krajně pravicovým extremismem. Za vnější chválou a domácími nadějemi se však skrývá krutá pravda: vyhrál pouze první bitvu. Válka o zachování rumunské demokracie teprve začíná. Terén je zaminován politickou nestabilitou, ekonomickou zranitelností, rozdělenou společností a stále sofistikovanějšími hybridními hrozbami.

Úkol, který čeká na vládu, jejíž sestavení zprostředkoval, je obrovský: obnovit důvěru investorů, fiskální stabilitu a hospodářský růst, aniž by to nadměrně zatížilo občany – a tím dále podnítily nespokojenost veřejnosti.

To by byl jediný způsob, jak zabránit další radikální vlně proti establishmentu, která by příště mohla mít devastující následky. V této souvislosti bude úspěch Danova prezidentství záviset na schopnosti, která je v rumunské politice vzácná: schopnosti dosáhnout skutečných výsledků v prostředí, které se velmi brání změnám.

