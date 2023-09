Ukrajinské podniky již více než rok čelí dopadům války, jakou Evropa desítky let nezažila. Navzdory tvrdým bojům i ztrátám zaměstnanců ale stále fungují. Část z nich navíc právě během invaze vstoupila na západní trhy. „Je to taková ukrajinská superschopnost,“ říká v rozhovoru pro HN Kateryna Glazková, šéfka Unie ukrajinských podnikatelů (SUP), která sdružuje více než tisíc firem. Podniky podle ní přešly na strategii, kdy se nesnaží válku jen přežít, ale pokouší se ji využít pro svůj další rozvoj.

Co se dočtete dál Co je pro ukrajinské firmy nyní největší problém?

Jaká odvětví a regiony válkou trpí nejvíce?

V čem může partnerství s Ukrajinou pomoci českým firmám?

Jak je na tom země nyní s korupcí?