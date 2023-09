Do týmu prezidenta Petra Pavla přišla současná hradní kancléřka Jana Vohralíková mezi posledními a poměrně narychlo: 2. ledna letošního roku. Ani ne dva týdny před začátkem prezidentských voleb. Celý loňský rok až do Vánoc přitom Pavel dotazy na to, koho by si přivedl na nejsledovanější úřednickou pozici v zemi, odrážel s tím, že jsou předčasné.

Tlak na to, kdo bude „tím člověkem po Vratislavu Mynářovi“, si ale Pavlův tým vyhodnotil tak, že je třeba jednat rychleji. A všichni si oddychli, když jeden z nejbližších budoucího prezidenta, exdiplomat Petr Kolář, řekl, že má tip. Konkrétně od svého dlouholetého známého, headhuntera a studentského vůdce z dob sametové revoluce Jana Bubeníka. Teď je Vohralíková hlavní tváří při personálním zemětřesením na Hradě, kdy na její popud končí lidé, kteří se současnou hlavou státu prošli celou kampaň.

