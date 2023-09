Nejméně dětí v novodobé historii se rodí v Česku. Ve druhém čtvrtletí přišlo na svět 22 406 dětí, vyplývá z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Pokud se vezmou srovnatelná období do minulosti, je počet novorozenců v tomto čtvrtletí vůbec nejnižší od vzniku samostatné České republiky. Je dokonce o něco nižší, než býval ve druhé polovině 90. let, kdy země procházela prvním negativním populačním šokem.

Ani tentokrát zřejmě nepůjde o nějaký krátkodobý výkyv v počtu (ne)narozených dětí a do budoucna je tím zaděláno na opakovaný problém. Méně dětí znamená o dvacet třicet let později ještě méně rodičů. O to méně bude daňových poplatníků a zdrojů potřebných pro financování veřejných služeb včetně starobních penzí a zdravotnictví.

