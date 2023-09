Evropské peníze jdoucí na ekologickou transformaci musí Česko využít k zásadní proměně ekonomiky. A to nejen v energetice, ale i v dalších oborech. Shodli se na tom vystupující na konferenci Green Deal Summit, kterou v úterý uspořádaly Hospodářské noviny. „Nastal čas bavit se o průmyslu,“ prohlásil Viktor Hanzlík, vedoucí partner pražské pobočky poradenské společnosti McKinsey & Company. Průmysl bude podle účastníků konference důležitý i proto, že by se Evropa měla připravit na větší ekonomické soupeření světových velmocí a posílit vlastní soběstačnost.

„Globální ekonomická válka hoří. Éra globalizace skončila,“ prohlásil Daniel Beneš, generální ředitel energetické společnosti ČEZ. Dodal, že je legitimní, když USA bojují za své zájmy stejně jako Čína. Evropa by to podle něj měla dělat také. „Musí mít vlastní produkty s vysokou přidanou hodnotou,“ uvedl Beneš.

S tím, že globalizace minimálně na několik desetiletí skončila, souhlasí i Martin Vohánka, šéf platební společnosti W.A.G. payment solutions. Pod značkou Eurowag firma nabízí mobilní řešení dopravcům po celé Evropě. Podle Vohánky je i proto důležité, aby Česko využilo příležitostí, které se mu v souvislosti s Green Dealem otevírají. K tomu musí zlepšit své analytické schopnosti a lépe rozeznávat, do čeho se mu vyplatí investovat.

„Je nutné mít jasný důkaz, že když do něčeho investujeme, bude to mít pro státní rozpočet dobrou návratnost. Je také nutné, aby se výroba navázaná na tyto investice odehrávala v Česku. Abychom jen nevyměnili dovoz například z Ruska za dovoz z nějaké jiné země,“ prohlásil byznysmen.

Česko je v tomto směru v dobré pozici. Podniky láká levnější pracovní silou ve srovnání se západní Evropou i geografickou blízkostí k velkým západním trhům. Brzdí jej ale například zdlouhavé stavební řízení, které komplikuje budování nových výrobních hal. Zároveň firmy stále častěji naráží na nedostatek kvalifikované pracovní síly.

„Dostupnost lidí, kteří rozumí technologiím, je pro firmy jedna z nejdůležitějších položek. Za posledních 10 let přitom poklesl počet absolventů technických škol o více než dvacet procent z 23 na 17 tisíc. Je otázka, zdali neotevřít dveře pro cílenou migraci,“ řekl Hanzlík.

Řečníci vytipovali několik odvětví, na něž by se Česko mělo zaměřit. Například podle Jana Juchelky, generálního ředitele Komerční banky, jsou jimi segment malých nukleárních reaktorů, automobilový průmysl s důrazem na výrobky s vysokou přidanou hodnotou a také softwarové inženýrství. Česko by k budoucímu úspěchu v těchto oborech mělo využít peníze, které do něj v následujících letech potečou z evropských fondů právě v rámci Green Dealu a plánů na zelenou transformaci ekonomiky.

Hanzlík zdůraznil i to, že bude nutné budovat dodavatelské řetězce v rámci euroatlantických vazeb, tedy primárně mezi Evropou a USA. Tak aby firmy a státy nebyly příliš závislé na Číně.

Juchelka se domnívá, že Česku by s transformací ekonomiky pomohlo, pokud by dokázala výrazně posílit roli Národní rozvojové banky. Ta má podle něj plnit podobnou roli, jakou mají banky tohoto typu v Německu nebo Francii, a být zhruba desetkrát větší než nyní, tedy disponovat stamiliardami korun. „Musí být ochotna vzít na sebe riziko, které komerční banky již neakceptují,“ uvedl Juchelka.