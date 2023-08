Tepelná čerpadla japonské společnosti Panasonic se do celé Evropy budou rozvážet z Česka. Podnik kvůli tomu investuje celkem 7,6 miliardy korun do rozšíření svého závodu v Plzni. Za dva roky tam chce vyrábět 550 tisíc čerpadel, více než pětkrát tolik co loni. Do roku 2030 se plánuje dostat na milion vyrobených kusů. Už nyní začal Panasonic na západě Čech vyrábět typ čerpadel, který dosud produkoval pouze v Asii.

„Panasonic v Evropě expanduje a bude dál expandovat,“ říká pro HN ředitel obchodního plánování firmy Radek Vach. Společnost podle něj hledá možnosti, jak vyrábět produkty typu tepelných čerpadel, vytápění nebo klimatizací blíže svým zákazníkům.