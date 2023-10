Podmanění médií je jednou z hlavních příčin úpadku demokracie ve středovýchodní Evropě. Volby v Polsku, které se budou konat tento měsíc, jsou z velké části postaveny na falešné otázce o údajných snahách EU vytlačit do země nelegální migranty. Jaroslaw Kaczyński z vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) si vypůjčil příručku svého maďarského protějšku Viktora Orbána, když podněcuje obavy ze zahraničního vměšování. To vše se děje na pozadí probíhajících právních kroků ze strany EU proti Polsku kvůli přetrvávajícímu nedodržování demokratických norem a základních hodnot evropského bloku.

V loňském roce Evropská komise vůči Polsku a Maďarsku poprvé uplatnila mechanismus podmíněnosti dodržováním zásad právního státu. V současné době zadržuje vládě Viktora Orbána přibližně 30 miliard eur ze strukturálních fondů, zatímco Polsku byl zablokován přístup k více než 35 miliardám eur z prostředků na vymáhání pohledávek v rámci programu Covid-19.

Toto odhodlání využívat fondy jako páku je sice novým trendem, ale není to nic, co by mohlo přivést Fidesz nebo PiS na buben.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak si vlády v Polsku a Maďarsku udržují svoji moc?

Proč není v jejich případě Evropská unie razantnější?

Jaké nástroje může Evropská komise použít, aby zabránila ničení demokracie v Polsku a Maďarsku?