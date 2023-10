Naposledy projet e-mail, Facebook a podívat se na Instagram, co dnes kamarádi zažili. Rituál mnoha lidí krátce před tím, než zhasnou lampičku a jdou spát. Mnohdy ale právě to může být důvodem, proč se člověku nedaří usnout. Případně že se po probuzení cítí, jako by spal jen pár hodin. Důvodem může být modré světlo, které z tabletů, telefonů i počítačů vyzařuje. Do mozku totiž přenáší informaci, že je den, takže buňky nedostanou „pokyn“ k přirozeným opravným procesům, tedy produkci spánkového hormonu melatoninu. To pak oddálí usnutí a snižuje celkovou kvalitu spánku a tím i psychiku. Ve finále to může mít dopad i na snahu zhubnout.

