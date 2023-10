Mnoho investorů chce své peníze dávat do něčeho, co je zelené. Jenže jaké technologie lze za zelené považovat? To v Evropě řeší taxonomie, tedy vodítka pro investory. Vydala ji Evropská komise, schválily členské země Evropské unie a Evropský parlament. K radosti Čechů nebo Francouzů a nelibosti třeba Rakušanů je v taxonomii i jádro. Velmi důležitým spoluautorem návrhu komise je Čech Martin Špolc, vedoucí týmu expertů, kteří jsou za taxonomii zodpovědní. Jak tvrdí v rozhovoru s HN, taxonomie se nemusí bát ani tradiční průmysl, který je důležitou součástí české ekonomiky.

K čemu vlastně potřebujeme taxonomii?

Cílem taxonomie je usnadnit společnostem a finančnímu sektoru investovat do projektů, které jsou v souladu s cíli Green Dealu, tedy Zelené dohody. Taxonomie je jednotný systém pro klasifikaci, které z hospodářských činností lze považovat za udržitelné na úrovni EU. Ve stručnosti – hospodářské činnosti lze považovat za udržitelné, pokud mají významný pozitivní dopad na klima nebo jiný aspekt životního prostředí v širším slova smyslu a nepoškozují významně žádný z aspektů životního prostředí.

