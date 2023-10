Když jsme s kolegou fotografem v neděli odpoledne přejížděli řeku Moravu ze Slovenska do Česka, dostali jsme se na dálničním mostě do zácpy. Ta byla způsobena tím, že dopravu svedenou do jednoho pruhu kontroloval český policista, který namátkově poslal občas nějakou dodávku mimo hlavní proud k podrobnější kontrole. Dělo se tak jen dvě hodiny poté, co pravděpodobný budoucí slovenský premiér Robert Fico na tiskové konferenci prohlásil, že jedním z prvních kroků jeho vlády bude zavedení přísných kontrol na hranici s Maďarskem. „Nebudou to pěkné obrázky, ale nedá se nic dělat,“ řekl Fico.

Jako vlna se nyní střední Evropou znovu šíří zprávy o zatím namátkových hraničních kontrolách. Česko a Polsko je zavádějí na hranicích se Slovenskem, Němci zase na hranicích s Polskem a Českem.

