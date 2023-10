Jaká je vaše současná sezona?

V prvním pololetí letošního roku utratili sběratelé na sálových aukcích 766 milionů korun, což je sice o 16 procent méně než loni, ale neznamená to, že by se český trh s uměním po letech růstu začal propadat. Výši obratu totiž nejvíce ovlivnily ceny za nejdražší obrazy. Zatímco loni na jaře padl historický rekord českých aukcí ve výši 123,6 milionu korun za Staropražský motiv od Bohumila Kubišty, nejdražším obrazem letošního prvního pololetí byl obraz Puis, plus tard od Toyen, za který kupující zaplatil 37,44 milionu korun. Obě díla se prodala v Galerii Kodl. Obrazů prodaných za více než milion korun přitom přibylo.

První polovina roku se v naší galerii vydařila, jarní aukce byla v porovnání s konkurencí nejúspěšnější a obraz Toyen Puis, plus tard se stal nejdráže prodaným autorčiným dílem z poválečného období v Česku i ve světě. Všeobecný trend je, že ve srovnání s loňským rokem jsou dražitelé opatrnější a obezřetnější. Nicméně velmi kvalitní či výjimečné položky stále často přesahují odhady aukčních domů.

Během vaší květnové aukce jste dražili hned dva vzácné obrazy od Toyen. Jak se vám tato díla podařilo získat?

Cesta obou děl, která se datují do Toyenina stále více ceněného a vyhledávaného poválečného tvůrčího období, vedla do naší galerie z autorčina pařížského ateliéru přes dva odlišné kontinenty. Zatímco Un vide, un silence zůstalo na tom evropském, kde bylo půl století uchováváno ve švýcarské sbírce, než bylo vloni znovu prezentováno v pařížské aukční síni Sotheby’s, již zmíněný obraz Puis, plus tard pochází ze zaoceánské sbírky v Latinské Americe. I tam totiž tuto významnou českou umělkyni obdivovala celá řada sběratelů.

Skutečnost, že se tato dvě jedinečná plátna setkala v rámci jedné aukce, však není zcela náhodná. Galerie Kodl se tvorbou Toyen dlouhodobě zabývá a má velký podíl na jejím prodeji a zpřístupnění nejširší veřejnosti u nás i ve světě. Zprostředkovala například zapůjčení až poloviny děl prezentovaných na autorčině rozsáhlé výstavě v Praze, Paříži či Německu, sponzoruje připravovanou monografii od Andrey Sedláčkové a dosud na českém aukčním trhu prodala nejvíce Toyeniných děl.

Ročně vaším aukčním domem projdou tisíce mistrovských děl. Která jsou ale pro vás nezapomenutelná?

V každé sálové aukci je kolem padesáti položek nad milion korun. Z té dlouhé řady špičkových děl nelze nezmínit Staropražský motiv od Bohumila Kubišty, o kterém se desetiletí nevědělo, kde se nachází, a majitelé jej nakonec nabídli do naší aukce. Podobný příběh se týká obrazu Plochy příčné II od Františka Kupky, který byl naposledy vystaven v 60. letech 20. století, anebo Mlékařky od Jakuba Schikanedera. Jednalo se o autorovo stěžejní dílo, které se na veřejnosti objevilo až po více než sto letech. V posledních letech dynamicky vzrůstající ceny umění přiměly řadu majitelů výjimečných obrazů nabídnout je k aukčním prodeji.

Letní výtvarný salon jste letos pořádali nejen v Praze, ale také v Helsinkách. Co bylo důvodem a jaký byl o něj v zahraničí zájem?

Letošním, již šestým ročníkem Letního výtvarného salonu jsme vstoupili do druhé poloviny první dekády. Symbolicky jsme se proto rozhodli posunout ještě o něco dál naši strategii o prosazování českého současného umění v mezinárodním kontextu. Salon jsme tak měli z poloviny obsazený zahraničními, konkrétně finskými umělci a umělkyněmi. Poté co na konci července skončil u nás, se během září a počátku října představil v Helsinkách. Stalo se tak i díky spolupráci s ministerstvem zahraničí, konkrétně české ambasády ve Finsku, která se ujala organizace a garance výstavy.

Roste obecně v zahraničí povědomí o českých autorech?

České umění je na světové scéně stále bohužel do určité míry pozapomenuto. Může za to zejména komunistický režim, který československé umělce v druhé polovině dvacátého století v podstatě vymazal ze světové umělecké scény. Nicméně již několik let se české umění postupně vrací do mezinárodního povědomí. Zejména současní umělci mají opět možnost studovat, vystavovat a prodávat po celém světě. Je velmi pozitivní, že řadě z nich se to daří a jejich počet stále přibývá.

Zájem o současné umění výrazně zvýšila pandemie. Opadá tento trend, nebo naopak posiluje?

Zájem o současné umění je stále na vzestupu. Tvoří dvacet procent naší aukční nabídky a vždy se všechna díla prodají. Tento trend ostatně potvrdil i letošní velký průzkum mezi aktéry trhu s uměním, který shrnuje J&T Banka Art Report 2023. Nejvyšší zhodnocení v příštích pěti letech podle něho sběratelé očekávají od českého poválečného umění a druhé nejvýnosnější by mělo být české současné umění.

Máte nějaké zajímavé příklady z poslední doby?

Na jarní aukci na sebe strhla pozornost dražitelů neobyčejně jemná a čistá práce Reliéf, která prezentuje charakteristickou tvorbu československé sochařky Márii Bartuszové, jež vystoupala z vyvolávací částky tří set tisíc na autorský rekord 4,9 milionu korun. Tvorba této autorky byla po dlouhá léta širší veřejnosti prakticky neznámá a mezinárodní úspěch zaznamenala až po její smrti. Od loňského září až do letošního června vystavovala její práce věhlasná galerie Tate Modern v Londýně.

Obraz Jelen a modrá kytara Michaela Rittsteina, jednoho z nejvýznamnějších malířů české grotesky, se ve stejné aukci vydražil v autorském rekordu za 900 tisíc korun. Skleněná plastika Stromy rostou z nebe od průkopníka technologie Vitrum Vivum Ronyho Plesla, jejíž monumentální zástupci byli představeni na loňském Benátském bienále, rovněž dosáhla autorského rekordu a kupující za ni zaplatil 660 tisíc korun.

Za poslední rok do různých oblastí výrazně zasáhla umělá inteligence – jak podle vás ovlivní současné umění a lze odhadnout, zdali se budou za pár let v aukčních síních dražit i díla vytvořená počítačem?

Umělá inteligence již nyní ovlivňuje současné umění. Používá se k vytváření nových děl, k experimentování s formami a styly, k analýze a interpretaci existujícího umění. Obrazy generované umělou inteligencí se mohou do budoucna určitě stát novou uměleckou kategorií a mohou aukčním domům rozšířit nabídku. V takovém případě by jako umělci mohli být vnímáni programátoři, kteří vytvoří daný algoritmus. Zároveň ale v této doméně spatřuji nebezpečí zneužití této technologie pro tvorbu falzifikátů děl známých malířů. Každopádně se jedná o novou vzrušující technologii, jen bude záležet, jak se uchopí a použije.

Investice do umění Stáhněte si přílohu v PDF

Na které vaše akce se můžeme ještě těšit v tomto roce?

Před nedávnem úspěšně proběhla již šestá samostatná online aukce výtvarných děl pořádaná naším aukčním portálem Artslimit. Výjimečným zpestřením byla vybraná kolekce ikonických vintage kabelek věhlasných módních domů Hermès, Chanel, Dior a Fendi, které se na českém aukčním trhu ještě nikdy v aukci neobjevily.

Během listopadu nás pak čeká předaukční výstava k sálové podzimní aukci. Její součástí bude již klasicky charitativní dražba ve prospěch Paměti národa. Po loňské velmi úspěšné dobročinné aukci pořádané ve spolupráci s Kunsthalle Praha pro nadaci Spolu s odvahou budeme počátkem října (3. 10. – pozn. red.) znovu společně dražit díla současných autorů ve prospěch této organizace. Jejím posláním je vytvářet nezapomenutelné zážitky a pomáhat tak vážně nemocným dětem.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.