Tisíce palestinských raket a stovky bojovníků hnutí Hamás zaútočily v sobotu na Izrael. Překvapení izraelské armády a tajných služeb se dá srovnat jen s vypuknutím jomkipurské války přesně před padesáti lety. Tu izraelská armáda vyhrála, i když ji to stálo nezměrné úsilí. A není pochyb, že se Izrael ubrání i tentokrát, i když moment překvapení umožnil Palestincům například do Pásma Gazy odvést desítky, možná až stovky rukojmí z řad izraelských civilistů i vojáků. To je velmi citlivá věc, která i přes očekávanou vojenskou porážku dává do budoucna Hamásu silné karty pro jakákoli jednání.

V neděli odpoledne izraelské televizní stanice uváděly, že mrtvých Izraelců je více než 600 a zraněných více než 2000. Izraelská armáda už měla pod kontrolou většinu území, na nějž v sobotu pronikli palestinští ozbrojenci z Gazy, ale na několika místech se stále bojovalo. Odvetné izraelské útoky na cíle Hamásu v Gaze zabily podle agentury Reuters více než 300 lidí.

Podívejme se krátce v pěti bodech na to, co se děje, proč se to děje právě teď a kdo za tím opravdu stojí.

