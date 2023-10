Ročně se v Česku prodá podle odhadů přes 100 firem, u kterých jejich dosavadní majitelé zinkasují přes 50 milionů korun. A někdy to jde i do miliard. Letos na jaře současná vláda rozhodla, že chce do státní pokladny dostat část těchto peněz. HN ale nyní z vládního pozměňovacího návrhu ke konsolidačnímu balíčku zjistily, že se toto zdanění o rok odkládá.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč ministerstvo financí navrhuje odklad zdanění

Získá vůbec stát z nové daně nějaké peníze?

Začnou majitelé firem houfně prodávat své majetky?