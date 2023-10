Během voleb nebyl obvykle téměř k zastižení. Celé dny seděl v televizním studiu a rozdával rozhovory. Zanalyzovat výsledky hlasování jako on uměl málokdo. S komentováním politiky ale letos v březnu politolog Tomáš Lebeda skončil. Přijal nabídku prezidenta Petra Pavla a stal se jeho klíčovým mužem pro domácí politiku. Jeho tým nyní připravuje analýzy k zákonům, podklady k jednání a vybírá i kandidáty do Ústavní soudu. Na ně se ale v poslední době snáší ostrá kritika. „Kandidáti se rozebírají na šroubky a kolečka, pokud to bude pokračovat, mohli by si erudovaní uchazeči říct, že jim to za to nestojí,“ říká Lebeda v rozhovoru pro HN.

Nekomentoval byste dění na Hradě raději zvenku, než abyste byl jeho součástí?

Myslím, že ne. Pro každého, kdo se politikou zabývá, třeba i akademicky, je to mimořádně zajímavá zkušenost. Ale jednou tato služba skončí a zase se do akademické sféry vrátím a začnu znovu komentovat politické dění. Je to příjemná změna po těch letech, trochu si od komentářů v médiích odpočinout a podívat se na to z druhé strany.

Co vás z té druhé strany překvapilo?

Jak je někdy interpretováno politické dění, kterého jsem svědkem. To je pro mě nová zkušenost a vidím, že někteří novináři dokážou zaníceně popisovat něco, co objektivně není pravda.

