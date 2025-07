Letní měsíce jsou hodně o muzice a promítá se to i do politiky. Někteří politici se jen baví, jiní mají návštěvy koncertů jako součást kampaně. V každém případě výběr muziky a interpretů říká leccos o nich samých a o tom, ke komu se obracejí. Jak to tedy u nás máme? A co je nakonec z pohledu voleb nejzajímavější?

V minulých dnech jsme si mohli povšimnout zajímavého kontrastu. Prezident Petr Pavel vyrazil na koncerty Bruce Springsteena a AC/DC. Andrej Babiš se naproti tomu ukázal v O2 areně na hopkání Michala Davida. Ponechme stranou prezidenta, jehož afinita k estetice a liberálním a antitrumpovským názorům Bruce Springsteena se má jaksi sama sebou. Nakonec liberálnější částí české společnosti byl do úřadu zvolen. A pojďme se vzhledem k blížícím se volbám sněmovním podívat, co nám říká příchylnost Andreje Babiše k Michalu Davidovi.

Co se dočtete dál V čem spočívá afinita Andreje Babiše k Michalu Davidovi.

Proč není srovnání Babiše s Davidem jen oboustranný odsudek.

Co dělá, nejen pokud jde o muziku, špatně Petr Fiala.