Čím oslovuje velká firma, jako je STRABAG, potenciální zaměstnance?

Práce ve stavebnictví je zajímavá především tím, jak je pestrá, jak spojuje exaktní technické myšlení s kreativitou a přináší hmatatelné výsledky. Nabízí stabilitu, férové ohodnocení, rovné příležitosti pro všechny, další vzdělávání a otevřenou kulturu komunikace. Naší výhodou je i to, že díky množství poboček, které máme v regionech, můžeme lidem nabídnout práci v blízkosti jejich domova prakticky v celé republice. Při náboru je pro nás nejdůležitější sdílení společných hodnot. Jsme stavební firma, která se stále rozvíjí, a jdeme naproti všem výzvám, které s sebou doba přináší. Podporujeme nové technologie a inovace, prosazujeme digitalizaci. Budoucnost stavebnictví však vidíme nejen v moderních technologiích, ale také v zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Planetu Zemi máme pouze jednu a musíme ji uchovat i pro příští generace. Stanovili jsme si proto velmi ambiciózní cíle, i pokud jde o udržitelnost a zejména snižování uhlíkové stopy. Formovat tvář stavebnictví budoucnosti směrem k digitalizaci a udržitelnosti ale můžeme pouze tehdy, pokud naši lidé sdílí stejné hodnoty. Právě proto je pro nás důležité být s našimi zaměstnanci hodnotově na jedné lodi. Nechceme lakovat věci nazeleno ani narůžovo, v mnoha ohledech se ještě musíme zlepšit, ale své cíle si umíme pojmenovat a dokážeme za nimi jít.

Je digitalizace tím, co může přitáhnout mladé lidi do stavebnictví?

Demografická křivka je neúprosná a my víme, že generační obměna bude velkou výzvou. Týká se to nejen stavebnictví, ale i jiných odvětví. Nemá cenu si stěžovat a je třeba hledat řešení. Digitální technologie nejenže na stavbách pomáhají, ale mění podobu celého oboru a nepochybně jsou jedním z faktorů, které dávají stavebnictví novou energii a svěží impulz. Stavebnictví nabízí perspektivu, protože stavět se bude stále. Ale bude se stavět jinak. A myslím, že právě nyní je skvělá příležitost být u toho – aktivně se podílet na revoluci, kterou stavebnictví prochází. Používají se nové technologie, testují se inovativní metody, vyvíjejí se nové materiály… STRABAG se na tom všem aktivně podílí, nechce se nechat pouze unášet proudem. A mladí lidé to, myslím, registrují. Letos jsme již podeváté v řadě získali od českých vysokoškoláků ocenění TOP zaměstnavatel v oboru stavebnictví a to je pro nás velkým povzbuzením i potvrzením toho, že jdeme správným směrem. Využíváme každé příležitosti k setkávání s mladými lidmi. Snažíme se jim zprostředkovat, o čem stavebnictví je, a probudit jejich zájem. Pořádáme exkurze i odborné přednášky, nabízíme studentům brigády a praxe. Spolupracujeme i s akademickým prostředím, pokud je vůle, a snažíme se výuku ovlivnit tak, aby absolventi byli připraveni a schopni co nejrychleji „naskočit do práce“. Ale nejpodstatnější je, aby získali motivaci stát se stavaři.

Individualista, nebo týmový hráč? Kdo je pro vás ideální kandidát?

Vzhledem k velikosti a komplexní povaze projektů, na kterých pracujeme, je to v každém případě týmový hráč. S přibývajícími zkušenostmi samozřejmě lidé dozrávají v silné individualisty, což je dobře, ale je nezbytné, aby ani poté neztratili schopnost táhnout se svými kolegy za jeden provaz. Tým snů tvoří mix různých osobností, které se doplňují svými dovednostmi, znalostmi i zkušenostmi. Tím se samozřejmě dostáváme k tématu diverzity, kterou vnímám jako zásadní. Pozornost v tomto směru věnujeme nejen tomu, abychom měli věkově různorodé týmy, ale také tomu, aby byly kariérní příležitosti otevřené mužům i ženám. Podpora žen a jejich odborného růstu je pro nás velmi aktuálním tématem a věnujeme jí v celém koncernu velkou pozornost.

Stavebnictví je ale stále vnímáno spíše jako mužský obor, nebo to již neplatí?

Některé změny se dějí pomalu, ale to neznamená, že se nedějí. V technických profesích stále převládají muži, ale máme ve svých řadách kolegyně, které dokazují, že ženy se mužům i v těchto pracovních pozicích vyrovnají. Jen se nesmí nechat odradit předsudky nebo na tyto předsudky narazit. A tomu se právě snažíme zabránit. Věříme také, že je třeba ženy podpořit, pokud mají zájem svou kariéru rozvíjet – nikoliv kvótami, ale vstřícnými podmínkami, např. pokud jde o návrat z mateřské dovolené, pracovní dobu nebo rozvoj odborných a osobnostních kompetencí. V týmech je ideální mít zastoupené muže i ženy, mladší i starší kolegy – každý přináší svůj úhel pohledu, svou zkušenost a to je cestou k nejlepším řešením.

