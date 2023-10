Česká firma z Dolní Dobrouče s mezinárodním přesahem

Ještě před rokem 1990 si majitel společnosti docent Vladimír Velebný lámal hlavu nad tím, jak využít kyselinu hyaluronovou ve farmacii. V roce 1993 začal první prodej kyseliny hyaluronové jako suroviny, a to pro kosmetiku. V roce 2000 byl spuštěn provoz prvních výzkumných laboratoří, kde tehdy pracovali čtyři výzkumní pracovníci. Od té doby uplynulo hodně času. Nyní, v podhůří Orlických hor, v Dolní Dobrouči, pracuje skoro 300 zaměstnanců, z toho polovinu z nich tvoří lidé ve výzkumu a vývoji.

Dávno jsou již doby, kdy se kyselina hyaluronová využívala pouze v kosmetice. Dnes firma, vedle kyseliny jako suroviny, vyrábí finální farmaceutické prostředky, a to jak pro humánní, tak veterinární použití. Její produkty se vyvážejí do 70 zemí světa a patří mezi pět nejvýznamnějších výrobců kyseliny hyaluronové na světě.

Daniela Preturiusová Obchodní referentka – zahraniční veterinární prostředky Pocházím z velkého města, takže mám možnost srovnání. Všeobecně je tu větší klid. Žádné dopravní zácpy, zdravější vzduch, nižší informační zahlcenost, bohaté kulturní vyžití. Dopravní obslužnost je skvělá. Ležíme na spojnici Brna–Prahy–Ostravy, takže pokud člověk zatouží po ruchu velkoměsta, nemá to až tak daleko.

Jedinečné studijní projekty

Contipro a.s. každý rok investuje nemalé finanční prostředky do vzdělávání a přístrojového vybavení. „Špičková věda se musí dělat pouze na špičkových přístrojích,“ říká Vladimír Velebný, majitel společnosti. Firma ve svých programech vzdělává již středoškolské studenty. 10 let běží program Fybich pro středoškolské studenty místního regionu, kde se mladí lidé prakticky vzdělávají v laboratořích firmy. Programy Institut a Trainee jsou určeny pro vysokoškolské studenty. V těchto výběrových programech jsou pro ně nachystány speciální úkoly, se kterými by se jinak těžko ve své praxi setkali. Například rozsah výzkumu derivátů hyaluronanu je jedinečný i v rámci Evropy.

Jedinečné místo pro život

To, že firma stále roste, vyvíjí nové patenty, produkty, je zásluhou skvělých lidí, kteří zde pracují. Firma oslovuje mladé lidi, kteří milují přírodu, protože ta je úžasná jak pro nadšence zimy a sněhu, tak pro „tuláky“, kteří pěšky anebo na kole objevují stále nová místa a krásná zákoutí. Jelikož hodně zaměstnanců přichází z velkých měst a ze vzdálených oblastí, firma pro ně vystavěla nové byty. Řešení místa bydlení již tak mají nachystané. Často se také stává, jak život plyne, že se rodiny rozrostou a začnou řešit otázku školky, školy. Firma se snaží podat pomocnou ruku i v této oblasti a pro ty nejmenší zřídila Erudio – školu a školu v Žamberku. Zde se děti pohybují již odmala v prostředí anglicky mluvících pedagogů a jsou zároveň rozvíjeny jejich talenty a dovednosti. Třídy jsou koncipovány na menší počet dětí, aby bylo zajištěno, že každé dítě dostane tolik pozornosti, kolik potřebuje.

Možnosti pro práci a život jsou v Contipru rozmanité. Mladé lidi mohou lákat pravidelné zahraniční stáže, cesty a přednášky. Ty starší zase osloví stabilita a jistota zázemí, flexibilní pracovní doba. Každý si může nakonfigurovat život podle svého a najde tak odpověď na otázku: „Proč Contipro?“

