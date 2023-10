Vláda se sice snaží snižovat značný deficit státního rozpočtu, situaci jí ale komplikuje nutnost masivních investic například do dopravní infrastruktury. Podle Jana Juchelky, generálního ředitele Komerční banky a prezidenta České bankovní asociace (ČBA), jsou ideálním řešením investice do PPP projektů, které kombinují soukromý a veřejný kapitál.

Do nich by se kromě komerčních bank, měla daleko více zapojit i Národní rozvojová banka, jejímž majitelem je prostřednictvím tří ministerstev stát a zatím se zaměřuje hlavně na podporu malých a středně velkých podniků. Z toho důvodu by se podle něj měla výrazně rozšířit i její bilance – ze současných několika jednotek miliard až na 100 miliard.

Juchelka se s HN bavil také o tom, proč je podle něj zvýšení poplatků za předčasné splacení hypoték paradoxně v zájmu klientů. A řekl také, že banky nebudou mít v následujících letech nadměrné zisky, a proto by se účinnost speciální daně windfall tax měla zkrátit ze tří na jeden rok: „Česko je blízko hranice recese, a není-li výrazný růst HDP, nejsou výrazné ani zisky bank. Zároveň relativně ochlazuje velký motor HDP, což je spotřeba domácností.“

Od června jste novým prezidentem ČBA. Jak se v nové roli cítíte?

Aktuálně se scházím s důležitými zástupci v obou komorách parlamentu a dalšími zástupci asociací a svazů. Není to jen o zdvořilostech, ale souvisí to i se snahou ČBA být katalyzátorem a urychlovačem některých kritických a strategických rozhodnutí. Mluvíme se všemi a chceme přijít s důležitými tématy k jednomu stolu.

Můžete dát příklad takového tématu?

Udělám linku k nedávno proběhnuvší konferenci Česko na křižovatce, kde z popudu jednotlivých asociací, svazů a komor došlo k nastartování dialogu s vládou. Paradoxně ne ve stylu, co všechno byznys po vládě chce, ale kde byznys dokáže nabídnout pomocnou ruku. A bylo to spojeno s výzvou nadefinovat hlavní cesty rozvoje a prosperity Česka na několik dekád dopředu. ČBA je přesvědčena, že pakliže teď nenastavíme nějaká pravidla a neuděláme nové strukturální změny v ekonomice, hrozí naší zemi, že bude odsunuta na periferii Evropy. Na hodně dlouho bychom byli odsouzeni k tomu, konkurovat ostatním státům pouze levnou pracovní silou. To není cílem, tím je konkurovat ve vytváření přidané hodnoty.

