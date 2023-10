Mají Češi povědomí o tom, co je to umělá inteligence? Jak bezpečně se cítí ohledně soukromí a ochrany svých finančních dat? Svěřili by osobní finance umělé inteligenci? Otázky zmapoval výzkum společností Ipsos a Zlatá koruna

Zbývá vám ještě 95 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 199 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se