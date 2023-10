Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která přijela do Prahy na Green Deal Summit, který pořádají Hospodářské noviny, s sebou do Česka přiváží i důležitou zprávu pro kabinet premiéra Petra Fialy (ODS). A to schválený Národní plán obnovy pro...

26. 9. 2023 ▪ 2 min. čtení