Schodek státního rozpočtu má být v příštím roce 252 miliard korun, zhruba o 47 miliard nižší, než je plán pro letošek. Uvádí to vládní návrh, který kabinet odeslal ke schválení do sněmovny. Státní kasa pro rok 2024 počítá s celkovými příjmy 1,940 bilionu korun a výdaji 2,192 bilionu. Oproti srpnovému návrhu, který na vládu poslal ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vláda přidala peníze hned několika resortům. Umožnily jí to vyšší odhady příjmů. Polepšily si zejména školství a doprava.

Podle ministerstva financí je součástí návrhu také opatření z takzvaného ozdravného balíčku. Ten má během příštích dvou let snížit deficity celkem o 150 miliard korun. Stanjura uvedl, že vláda schválila první rozpočet, který nečelí mimořádným výdajům vyvolaným vnějšími krizemi, jako bylo skokové zdražení energií nebo pomoc Ukrajině či uprchlíkům před válkou. „Vracíme se k prioritě naší vlády, kterou je rozpočtová disciplína,“ řekl s tím, že vláda zároveň plní své závazky – zvýšit výdaje Česka na obranu a školství či nesahat na sociální dávky.

