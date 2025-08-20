Česká ekonomika má za sebou více než dva roky konsolidace veřejných financí, i tak ale plánuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na příští rok nejen navýšení schodku státního rozpočtu, ale i nemalé škrty v klíčových oblastech. Podle informací HN současný návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s ořezáním peněz na boj proti drogové závislosti, ale i pro další klíčové oblasti.
Co se dočtete dál
- Kolik je peněz v návrhu programu na pomoc Ukrajině.
- Jaké další oblasti mohou čekat škrty.
- Před čím varují adiktologové.
- Jak to vidí ministr financí Zbyněk Stanjura.
