Do konce měsíce hodlá ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předložit ministrům návrh státního rozpočtu na příští rok. Následně začnou politické debaty a každoroční dohadování se o miliardy tak, aby do konce září návrh odešel do sněmovny. Stanjura však i při dodržení předepsaného harmonogramu nepovažuje za pravděpodobné, že by se podařilo schválit rozpočet ještě letos. A to proto, že do parlamentu doputuje návrh čtyři dny před sněmovními volbami.

Co se dočtete dál

  Co bude dál s návrhem státního rozpočtu.
  Proč se nemusí stihnout schválit do konce roku.
  Co na to říká ekonom.
  Jaký se očekává další vývoj české ekonomiky.
