Nikdy by mě nenapadlo, že se v něčem takovém budu angažovat, a už vůbec by mě nenapadlo, že se skamarádím s mojí politickou ikonou od dětství, Ivanem Bartošem, napsala nadšeně na svém instagramovém účtu pod videem Denisa Kouřílková alias Sugar Denny. Jde o kontroverzní influencerku s téměř čtvrt milionem sledujících na YouTube, která se nikdy netajila oblibou marihuany.

S bývalým šéfem Pirátů a poslancem Ivanem Bartošem a středočeskými Piráty vyrazila na rafty a z celé cesty má v plánu vydat „banger vlog“ (banger je synonymum pro skvělé – pozn. red.). Její tvorbu sledují zejména lidé z generace Z. Není to ovšem jediná influencerka, kterou Piráti zapojili do své kampaně.

  • Proč Piráti nasazují influencery do kampaně.
  • Co vidí politologové za růstem Pirátů.
