Jsou mladí a na podzim chtějí ve volbách „refreshnout“ sněmovnu. HN vybraly a vyzpovídaly sedm nejzajímavějších a neotřelých mladých tváří letošních voleb ze sedmi různých stran. Klíčové kritérium? Věk do 30 let. Spojuje je touha měnit věci okolo sebe, každý má ale trochu jiný recept, jak na to.
Olga, Benjamin, Adriana, Samuel, Dominik, Lukáš, Matěj. Kdyby tato sedmička zástupců mladé generace seděla naproti sobě u stolu, na první dobrou by člověk zřejmě tolik rozdílů nepoznal. Debata mezi nimi by ale pravděpodobně byla „ostrá“. Každý z nich totiž kandiduje za jinou stranu, má jiné hodnoty a jiný pohled na svět.
Dokázali ale jednu věc, kterou mnoho mladých lidí ne. Dostali se na kandidátkách svých stran na místa, ze kterých mají celkem dobrou šanci na zvolení. Ve své generaci jsou výjimkou. Ostatně prodrat se na volitelná místa přes stranické nominace není snadné.
Do politiky se podle průzkumu Youth Speak Up! aktivně zapojují jen tři procenta mladých lidí. Zároveň si dvě třetiny z nich myslí, že jsou jejich zájmy v politice zastoupeny nedostatečně. A právě to chce vybraná sedmička politiků změnit.
Olga Tietz, SPD (23 let): Ukrajinka, feministka a veganka u Okamury
V hnutí působí trochu jako přízrak. Třiadvacetiletá Olga Tietz je vegankou, oslovují ji feministické myšlenky a navíc je ze země, proti jejímž občanům její spolustraníci aktivně vystupují. Často až xenofobně.
